Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна програла апеляцію за суперечкою в СОТ проти Росії

Четвер, 12 вересня 2019, 17:53

Апеляційний орган Світової організації торгівлі (СОТ) відхилив апеляцію України на програну суперечку Росія vs Україна – Антидемпінгові заходи щодо імпорту нітрату амонію (DS493).

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний звіт апеляційного органу вже оприлюднено на сайті СОТ.

У рішенні апеляційного органу йдеться, що він не виявив помилок у роботі групи, що розглядала українсько-російську суперечку. Також зазначено, що Україна не надала додаткових фактів, які дозволили б піддати сумніву ухвалене раніше рішення.

Відповідно, після цієї публікації Україна мусить прибрати антидемпінгові мита. Втім, після прийнятого минулого року ембарго на імпорт окремих товарів з РФ, цей крок де-факто не матиме наслідків.

Нагадаємо, антидемпінгове мито на нітрат амонію (аміачну селітру) походженням з РФ було запроваджене ще 2014 року та має діяти до липня наступного року. У 2017 році були введені додаткові мита проти російського карбаміду і карбамідно-аміачної суміші (31,84%). У березні 2018 року Київ переглянув ставку захисних мит на російську аміачну селітру, наразі вона становить 42,96% (для ПАТ "Дорогобуж" – 29,25%).

Своєю чергою Росія оскаржила українське рішення одразу після запровадження перших обмежень.

Рішення в цій справі СОТ оприлюднила у липні минулого року. Згідно з рішенням, Україна програла за ключовими позиціями, однак подала апеляцію.

Варто зазначити, що минулого року СОТ винесла рішення за трьома суперечками між Україною та РФ. Усі вони виявилися не на користь України.

В інших двох програних суперечках – у справі  DS499  "Російська Федерація - заходи щодо імпорту залізничного рухомого складу, стрілочних переводів та іншого залізничного обладнання", а також DS512 "Росія – Заходи щодо транзитних перевезень" - українська сторона теж анонсувала подання апеляції, проте згодом відмовилася від цього плану.

Теми: Росіясудторгівля
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

Усі новини...
Росія
Дипломати РФ втратять "безкоштовну" дачу біля Турку після рішення про закриття консульства
Британська розвідка: Росія вирішила вийти із "зернової угоди" ще деякий час тому
Росія додатково замінувала підходи до українських портів – Білий дім
Останні новини
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
21:09
В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень – вчені
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
20:50
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
20:40
Tesla відкличе більше 2 мільйонів електромобілів через проблеми з автопілотом
20:08
В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ
20:07
Бізнесу компенсують 660 мільйонів за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
20:00
інфографікаПрограма "єОселя": скільки українців отримали іпотечні кредити
Усі новини...
Реклама: