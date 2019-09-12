Україна програла апеляцію за суперечкою в СОТ проти Росії

Апеляційний орган Світової організації торгівлі (СОТ) відхилив апеляцію України на програну суперечку Росія vs Україна – Антидемпінгові заходи щодо імпорту нітрату амонію (DS493).

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний звіт апеляційного органу вже оприлюднено на сайті СОТ.

У рішенні апеляційного органу йдеться, що він не виявив помилок у роботі групи, що розглядала українсько-російську суперечку. Також зазначено, що Україна не надала додаткових фактів, які дозволили б піддати сумніву ухвалене раніше рішення.

Відповідно, після цієї публікації Україна мусить прибрати антидемпінгові мита. Втім, після прийнятого минулого року ембарго на імпорт окремих товарів з РФ, цей крок де-факто не матиме наслідків.

Нагадаємо, антидемпінгове мито на нітрат амонію (аміачну селітру) походженням з РФ було запроваджене ще 2014 року та має діяти до липня наступного року. У 2017 році були введені додаткові мита проти російського карбаміду і карбамідно-аміачної суміші (31,84%). У березні 2018 року Київ переглянув ставку захисних мит на російську аміачну селітру, наразі вона становить 42,96% (для ПАТ "Дорогобуж" – 29,25%).

Своєю чергою Росія оскаржила українське рішення одразу після запровадження перших обмежень.

Рішення в цій справі СОТ оприлюднила у липні минулого року. Згідно з рішенням, Україна програла за ключовими позиціями, однак подала апеляцію.

Варто зазначити, що минулого року СОТ винесла рішення за трьома суперечками між Україною та РФ. Усі вони виявилися не на користь України.

В інших двох програних суперечках – у справі DS499 "Російська Федерація - заходи щодо імпорту залізничного рухомого складу, стрілочних переводів та іншого залізничного обладнання", а також DS512 "Росія – Заходи щодо транзитних перевезень" - українська сторона теж анонсувала подання апеляції, проте згодом відмовилася від цього плану.