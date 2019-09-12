Украина проиграла апелляцию по спору в ВТО против России

Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) отклонил апелляцию Украины по проигранному спору Россия vs Украина - Антидемпинговые меры в отношении импорта нитрата аммония (DS493).

Как сообщает "Европейская правда", соответствующий отчет апелляционного органа уже размещен на сайте ВТО.

В решении апелляционного органа говорится, что он не выявил ошибок в работе группы, которая рассматривала украинско-российский спор. Отмечено также, что Украина не предоставила дополнительных фактов, которые позволили бы подвергнуть сомнению принятое ранее решение.

Соответственно, после этой публикации Украина должна устранить антидемпинговые пошлины. Впрочем, после принятого в прошлом году эмбарго на импорт отдельных товаров из РФ, этот шаг де-факто не будет иметь последствий.

Напомним, антидемпинговые пошлины на нитрат аммония (аммиачную селитру) происхождением из РФ были введены еще в 2014 году и должны были действовать до июля следующего года. В 2017 году были введены дополнительные пошлины против российского карбамида и карбамидно-аммиачной смеси (31,84%). В марте 2018 года Киев пересмотрел ставку защитных пошлин на российскую аммиачную селитру, пока она составляет 42,96% (для ОАО "Дорогобуж" - 29,25%).

В свою очередь Россия обжаловала решение Украины сразу после введения первых ограничений.

Решение по этому делу ВТО обнародовала в июле прошлого года. Согласно решению, Украина проиграла по ключевым позициям, однако подала апелляцию.

Стоит отметить, что в прошлом году ВТО приняла решение по трем спорам между Украиной и РФ. Все они оказались не в пользу Киева.

По двум другим проигранным спорам - по делу DS499 "Российская Федерация - меры в отношении импорта железнодорожного подвижного состава, стрелочных переводов и другого железнодорожного оборудования", а также по делу DS512 "Россия - Меры по транзитным перевозкам" - украинская сторона тоже анонсировала подачу апелляции, однако впоследствии отказалась от этого плана.