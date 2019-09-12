Адміністрація Трампа погодилася видати Україні затриману військову допомогу

Державний департамент США cхвалив 141,5 мільйона доларів допомоги в галузі безпеки для України, яку суперечливо затримала адміністрація президента Дональда Трампа.

У допомогу входять, зокрема, гроші на снайперські гвинтівки та гранатомети, і ще 250 мільйонів доларів від Міністерства оборони.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Defense News.

Помічник держсекретаря США з військово-політичних питань Кларк Купер заявив, що про рішення щодо фінансування Конгресу повідомили пізно 11 вересня. Ці гроші можуть почати використовуватися через 15 днів після повідомлення, якщо заперечень не буде.

"Державний департамент оцінив подальші можливості щодо іноземного військового фінансування та додаткові можливості на рахунках Протидії російській агресії", - сказав Купер. "Ми також надаємо підтримку зі знищення та зменшення конвенційного озброєння, а також зберігання зброї. Тож існує ціла низка допомоги з безпеки, яку ми окреслили та визначили для України".

"Я би припустив, що буде подальше сповіщення, але ми вчора змогли завершити всю цю документацію і надіслати на Капітолійський пагорб", - додав він.

Через годину, під час слухання комітету з питань бюджету Сенату, сенатор Ліндсі Грем вказав, що фінансування України з боку Міністерства оборони також може бути продовжено, зазначивши, що Україна "отримає гроші".

Підтримка Сполученими Штатами суверенітету та територіальної цілісності України залишається непорушною, і надання підтримки Україні через військову допомогу є важливим національним інтересом для США. Ця підтримка продовжується. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) September 12, 2019

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