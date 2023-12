Администрация Трампа согласилась выдать Украине задержанную военную помощь

Государственный департамент США одобрил 141,5 миллиона долларов помощи в области безопасности для Украины, которую противоречиво задержала администрация президента Дональда Трампа.

В помощь входят, в частности, деньги на снайперские винтовки и гранатометы, и еще 250 миллионов долларов от Министерства обороны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Defense News.

Помощник госсекретаря США по военно-политическим вопросам Кларк Купер заявил, что о решении по финансированию Конгресса сообщили поздно 11 сентября. Эти деньги можно использовать через 15 дней после уведомления, если не будет возражений.

"Государственный департамент оценил дальнейшие возможности иностранного военного финансирования и дополнительные возможности на счетах Противодействия российской агрессии", - сказал Купер. "Мы также оказываем поддержку по уничтожению и уменьшению конвенционного вооружения, а также по хранению оружия. Поэтому существует целый ряд помощи по безопасности, которую мы обозначили и определили для Украины".

Через час, во время слушания комитета по вопросам бюджета Сената, сенатор Линдси Грэм указал, что финансирование Украины со стороны Министерства обороны также может быть продлен, отметив, что Украина "получит деньги".

The United States’ support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity remains ironclad and the United States views support to Ukraine, through military assistance, as an important national interest. That support continues.