Через санкції США проти Венесуели на Кубі готуються до паливної кризи

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П'ятниця, 13 вересня 2019, 02:10

Влада Куби попередила громадян про неминучість серйозної паливної кризи, спричиненої санкціями США проти Венесуели.

Джерело: інформує BBC.

"Президент Куби Мігель Діас-Канель попередив, що країні варто очікувати проблем з постачанням палива протягом найближчих тижнів", - ідеться у повідомленні.

За словами кубинського лідера, на постачання істотно впливають санкції США проти Венесуели - основного джерела нафти для країни. У зв'язку з цим Канель припустив, що наступного тижня стануться відключення електроенергії.

Нагадаємо:

  • США вперше запровадили санкції проти PDVSA 28 січня. Згідно з цими обмеженням, Венесуела може продавати нафту на американському ринку, проте виручені кошти будуть направлятися на заблоковані рахунки, доступу до яких у керівництва країни на чолі з Мадуро немає.

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Теми: США санкції


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