Через санкції США проти Венесуели на Кубі готуються до паливної кризи

Влада Куби попередила громадян про неминучість серйозної паливної кризи, спричиненої санкціями США проти Венесуели.

Джерело: інформує BBC.

"Президент Куби Мігель Діас-Канель попередив, що країні варто очікувати проблем з постачанням палива протягом найближчих тижнів", - ідеться у повідомленні.

За словами кубинського лідера, на постачання істотно впливають санкції США проти Венесуели - основного джерела нафти для країни. У зв'язку з цим Канель припустив, що наступного тижня стануться відключення електроенергії.

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