Из-за санкций США против Венесуэлы на Кубе готовятся к топливному кризису

Власти Кубы предупредили граждан о неизбежности серьезного топливного кризиса, вызванного санкциями США против Венесуэлы.

Источник: информирует BBC.

"Президент Кубы Мигель Диас-Канель предупредил, что стране следует ожидать проблем с поставками топлива в течение ближайших недель", - говорится в сообщении.

По словам кубинского лидера на поставку существенно влияют санкции США против Венесуэлы - основного источника нефти для страны. В связи с этим Канель предположил, что на следующей неделе произойдут отключения электроэнергии.

Напомним: