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Из-за санкций США против Венесуэлы на Кубе готовятся к топливному кризису

Пятница, 13 сентября 2019, 02:10
Из-за санкций США против Венесуэлы на Кубе готовятся к топливному кризису

Власти Кубы предупредили граждан о неизбежности серьезного топливного кризиса, вызванного санкциями США против Венесуэлы.

Источник: информирует BBC.

"Президент Кубы Мигель Диас-Канель предупредил, что стране следует ожидать проблем с поставками топлива в течение ближайших недель", - говорится в сообщении.

По словам кубинского лидера на поставку существенно влияют санкции США против Венесуэлы - основного источника нефти для страны. В связи с этим Канель предположил, что на следующей неделе произойдут отключения электроэнергии.

Напомним:

  • США впервые ввели санкции против PDVSA 28 января. Согласно этим ограничениям, Венесуэла может продавать нефть на американском рынке, однако вырученные средства будут направляться на заблокированные счета, доступа к которым у руководства страны во главе с Мадуро нет.

Темы: СШАсанкции
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