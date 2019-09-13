Росія заявила про закінчення війни у Сирії

Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про закінчення війни у Сирії.

Джерело: інтерв'ю російській газеті Труд.

"Війна у Сирії дійсно закінчилася. Країна поступово повертається до нормального, мирного життя", — сказав Лавров.

Глава російського МЗС зазначив, що в країні зберігаються "осередки напруженості". Це стосується не підконтрольних сирійському уряду територій — в провінції Ідліб і в районі східного берега річки Євфрат.

Лавров вважає, що першочергові завдання в Сирії зараз — надання гуманітарної допомоги та підтримка політичного процесу з врегулювання кризи в країні.

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