Росія заявила про закінчення війни у Сирії
П'ятниця, 13 вересня 2019, 06:33
Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про закінчення війни у Сирії.
Джерело: інтерв'ю російській газеті Труд.
"Війна у Сирії дійсно закінчилася. Країна поступово повертається до нормального, мирного життя", — сказав Лавров.
Глава російського МЗС зазначив, що в країні зберігаються "осередки напруженості". Це стосується не підконтрольних сирійському уряду територій — в провінції Ідліб і в районі східного берега річки Євфрат.
Лавров вважає, що першочергові завдання в Сирії зараз — надання гуманітарної допомоги та підтримка політичного процесу з врегулювання кризи в країні.
Нагадаємо:
- У квітні опозиційний Башару Асаду альянс "Сирійський демократичні сили" провів урочистий парад у відбитому у терористів ІДІЛ Багузі.
- Після цієї перемоги було оголошено, що ІДІЛ зазнав остаточної поразки, втративши захоплені території в Сирії та Іраку.
- І хоча частина джихадистів ще ховається в Сирійській пустелі, вважається, що вони вже не становлять великої небезпеки.