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Росія заявила про закінчення війни у Сирії

П'ятниця, 13 вересня 2019, 06:33
Росія заявила про закінчення війни у Сирії

Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про закінчення війни у Сирії.

Джерело: інтерв'ю російській газеті Труд.

"Війна у Сирії дійсно закінчилася. Країна поступово повертається до нормального, мирного життя", — сказав Лавров.

Глава російського МЗС зазначив, що в країні зберігаються "осередки напруженості". Це стосується не підконтрольних сирійському уряду територій — в провінції Ідліб і в районі східного берега річки Євфрат.

Лавров вважає, що першочергові завдання в Сирії зараз — надання гуманітарної допомоги та підтримка політичного процесу з врегулювання кризи в країні.

Нагадаємо:

  • У квітні опозиційний Башару Асаду альянс "Сирійський демократичні сили" провів урочистий парад у відбитому у терористів ІДІЛ Багузі.
  • Після цієї перемоги було оголошено, що ІДІЛ зазнав остаточної поразки, втративши захоплені території в Сирії та Іраку.
  • І хоча частина джихадистів ще ховається в Сирійській пустелі, вважається, що вони вже не становлять великої небезпеки.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіявійна
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