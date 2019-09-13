Россия заявил об окончании войны в Сирии

1981 просмотр
Пятница, 13 сентября 2019, 06:33

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил об окончании войны в Сирии.

Источник: интервью российской газете Труд.

"Война в Сирии действительно закончилась. Страна постепенно возвращается к нормальной, мирной жизни", — сказал Лавров.

Глава российского МИД отметил, что в стране сохраняются "очаги напряженности". Это касается не подконтрольных сирийскому правительству территорий — в провинции Идлиб и в районе восточного берега реки Евфрат.

Лавров считает, что первоочередные задачи в Сирии сейчас — оказание гуманитарной помощи и поддержка политического процесса по урегулированию кризиса в стране.

Напомним:

  • В апреле оппозиционный Башару Асаду альянс "Сирийский демократические силы" провел торжественный парад в отбитом у террористов ИГИЛ Багузе.
  • После этой победы было объявлено, что ИГИЛ потерпел окончательное поражение, потеряв захваченные территории в Сирии и Ираке.  
  • И хотя часть джихадистов еще прячутся в Сирийской пустыне, считается, что они уже не представляют большой опасности.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Росcия война


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Джанкое, Красноперекопске и Армянске Россия полностью "глушит" украинское радио 13 сентября 2019, 05:39
Сенцов сжег свою тюремную робу 13 сентября 2019, 01:37
В Минске мы обсуждаем этапы возвращения всех наших пленных – Зеленский 12 сентября 2019, 17:56
Все новости
Главные новости
В Джанкое, Красноперекопске и Армянске Россия полностью "глушит" украинское радио
Сенцов сжег свою тюремную робу
Администрация Трампа согласилась выдать Украине задержанную военную помощь
Командир моряков рассказал, почему они не стреляли в ответ в Керченском проливе
Все новости
мнение

На что нас с детства "программирует" LEGO?

школа

Сколько должен весить рюкзак школьника и как его выбрать?

Опыт

Как это – быть офисным папой

Поиск по сайту
Архив
Весь архів