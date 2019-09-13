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Россия заявил об окончании войны в Сирии

Пятница, 13 сентября 2019, 06:33
Россия заявил об окончании войны в Сирии

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил об окончании войны в Сирии.

Источник: интервью российской газете Труд.

"Война в Сирии действительно закончилась. Страна постепенно возвращается к нормальной, мирной жизни", — сказал Лавров.

Глава российского МИД отметил, что в стране сохраняются "очаги напряженности". Это касается не подконтрольных сирийскому правительству территорий — в провинции Идлиб и в районе восточного берега реки Евфрат.

Лавров считает, что первоочередные задачи в Сирии сейчас — оказание гуманитарной помощи и поддержка политического процесса по урегулированию кризиса в стране.

Напомним:

  • В апреле оппозиционный Башару Асаду альянс "Сирийский демократические силы" провел торжественный парад в отбитом у террористов ИГИЛ Багузе.
  • После этой победы было объявлено, что ИГИЛ потерпел окончательное поражение, потеряв захваченные территории в Сирии и Ираке.  
  • И хотя часть джихадистов еще прячутся в Сирийской пустыне, считается, что они уже не представляют большой опасности.

Темы: Росcиявойна
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