Дубілет хоче скасувати згоду на обробку персональних даних

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет вивчає можливість скасування згоди на обробку персональних даних.

Джерело: пост Дубілета в Facebook

Пряма мова: "Є один документ, який мене просто бісить – Згода на обробка персональних даних. Громадяни змушені заповнювати його при найменшому пчиху. Ви не подумайте, я шаную GDPR і Закон про захист персональних даних. Але яку заяву ви б не заповнювали, висока ймовірність, що вас попросять навздогін до неї заповнити і цей документ... Хочу від цієї заяви, де можна, позбутися".

Деталі: Своє бажання він пояснив тим, що при заповненні якихось документів громадяни і так розуміють, що їх дані будуть оброблені.

Якщо згоду брати принципово, то Дубілет пропонує дописати це в кінці документа, а не підсовувати окремим листом.

Він закликав користувачів соцмережі поділитися, в якій ситуації держава змушувала їх заповнювати згоду на обробку персональних даних.