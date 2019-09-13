Дубилет хочет отменить согласие на обработку персональных данных

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Пятница, 13 сентября 2019, 09:34

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет изучает возможность отмены согласия на обработку персональных данных.

Источник: пост Дубилета в Facebook

Прямая речь: "Есть один документ, который меня просто бесит — Згода на обробку персональних даних. Граждане вынуждены заполнять его при малейшем чихе. Вы не подумайте, я чту GDPR и Закон о защите персональных данных. Но какое заявление вы бы ни заполняли, высока вероятность, что вас попросят вдогонку к нему заполнить и этот документ… Хочу от этого заявления, где можно, избавиться".

Детали: Свое желание он объяснил тем, что при заполнении каких-то документов граждане и так понимают, что их данные будут обработаны.

Если согласие брать принципиально, то Дубилет предлагает дописать его в конце документа, а не подсовывать отдельным листом.

Он призвал юзеров соцсети поделиться, в какой ситуации государство заставляло их заполнять обработку персональных данных. 

Украинская правда

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Темы: Кабинет министров


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