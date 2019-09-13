Зеленський на YES: Щастя – це бачити злодія на нарах, а не на Мальдівах

Президент Володимир Зеленський заявляє, що щастя для нього – це коли українська родина збирається за столом у повному складі, війни немає, захисники живі, заробітчани вдома, сім’я живе у достатку, а корупціонери сидять у в’язниці.

Джерело: виступ Зеленського на 16-тій зустрічі "Ялтинської європейської стратегії" YES у Києві з темою "Щастя зараз. Нові підходи для світу в кризі".

Дослівно: "Яке наше бачення щасливої української родини? Усі за столом. Порожніх стільців немає. Ті, хто відважно захищає Україну, повинні повернутися переможцями. Ми маємо повернути свої території. Єдиний шлях для цього – це дипломатія. Її зброя – санкції".

"Я дякую нашим міжнародним партнерам, але іноді вони думають про заняття санкцій. Ви втрачаєте гроші? Серйозно? Вибачте, але ми втрачаємо людей. У цивілізованому світі платити податки – нормально. Санкції – це фактично ті самі податки, необхідні для світового порядку. Це податок заради миру. Поки його не буде, санкції повинні бути збережені".

"Наступний виклик – подолання бідності, повернення заробітчан. Економіка України повинна вийти з тіні, як би цьому не протидіяли економічні вампіри, які бояться денного світла. Економічне зростання повинні відчути не декілька родин, а кожен громадянин".

"Трете – подолання багаторічної корупції. Тут ми дуже сподіваємося на наших недругів і наших постійних скептиків, які кажуть, що в Україні це неможливо. І це прекрасно, що вони таке кажуть, бо чим більше в нас не вірять – тим краще у нас виходить. Так було з президентськими виборами, було з парламентськими, так було з розпуском парламенту, зі зняттям депутатської недоторканості. Так, значить, буде і з подоланням корупції.

Щастя – це бачити злодія на нарах, а не на Мальдівах".

Деталі: За словами Зеленського, ці три важливі речі є фундаментом для національного щастя і подальшого будівництва країни.

На початку своєї промови президент провів опитування серед присутніх на YES, що для них значить щастя. Учасники конференції відповіли, що щастя для них – це родина, діти, країна, мир, благополуччя.

Зеленський після цього додав, що важливо зробити так, щоб українська родина була щасливою.