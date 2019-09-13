Зеленский на YES: Счастье – это видеть вора на нарах, а не на Мальдивах

Президент Владимир Зеленский заявляет, что счастье для него – это когда украинская семья собирается за столом в полном составе, войны нет, защитники живы, заробитчане дома, семья живет в достатке, а коррупционеры сидят в тюрьме.

Источник: выступление Зеленского на 16-той встрече "Ялтинской европейской стратегии" YES в Киеве с темой "Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе".

Дословно: "Какое наше видение счастливой украинской семьи? Все за столом. Пустых стульев нет. Те, кто отважно защищает Украину, должны вернуться победителями. Мы должны вернуть свои территории. Единственный путь для этого – это дипломатия. Ее оружие – санкции".

"Я благодарен наших международным партнерам, но иногда они думают о занятиях санкций. Вы теряете деньги? Серьезно? Извините, но мы теряем людей. В цивилизованном мире платить налоги – нормально. Санкции – это фактически те же налоги, необходимые для мирового порядка. Это налог ради мира. Пока его не будет, санкции должны быть сохранены".

"Следующий вызов – преодоление бедности, возвращение заробитчан. Экономика Украины должна выйти из тени, как бы этому ни противодействовали экономические вампиры, которые боятся дневного света. Экономический рост должны ощутить не несколько семей, а каждый гражданин".

"Третье – преодоление многолетней коррупции. Здесь мы очень надеемся на наших недругов и наших постоянных скептиков, которые говорят, что в Украине это невозможно. И это прекрасно, что они такое говорят, потому что чем больше в нас не верят – тем лучше у нас получается. Так было с президентскими выборами, было с парламентскими, так было с роспуском парламента, со снятием депутатской неприкосновенности. Так, значит, будет и с преодолением коррупции.

Счастье – это видеть вора на нарах, а не на Мальдивах".

Детали: По словам Зеленского, эти три важные вещи являются фундаментом для национального счастья и дальнейшего строительства страны.

В начале своей речи президент провел опрос среди присутствующих на YES, что для них значит счастье. Участники конференции ответили, что счастье для них – это семья, дети, страна, мир, благополучие.

Зеленский после этого добавил, что важно сделать так, чтобы украинская семья была счастливой.