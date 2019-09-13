Президент має кілька ідей повернення Криму

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П'ятниця, 13 вересня 2019, 10:33

Президент Володимир Зеленський заявив, що його команда готує кілька сценаріїв повернення анексованого Росією Криму.

Джерело: виступ президента 13 вересня на зустрічі YES у Києві

Пряма мова: "З приводу Криму – найскладніша ситуація. Найскладніша ситуація, я думаю, у нас буде з поверненням Криму. Скажу чесно, у нас є декілька форматів, є декілька ідей, але я не можу вам про це говорити, це ще зарано.

Це буде як з обміном, тому я не хочу, щоб хтось використовував наші ідеї. У мене є важливі зустрічі…я чекаю на зустріч з президентом США. Ми обдумуємо модель, якщо можна я на цьому зупинюсь".

Деталі: Зеленський підкреслив, що поки що у нього не було зустрічей ні в Нормандському форматі, ні з президентом Росії Володимиром Путіним.

Нагадаємо: 

  • Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму Росією навесні 2014 року незаконними і засудили дії Москви. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
  • Росія заперечує анексію півострова і називає це "відновленням історичної справедливості".

Українська правда

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Теми: Зеленський президент Крим


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