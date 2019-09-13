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У президента есть несколько идей возвращения Крыма

Пятница, 13 сентября 2019, 10:33
У президента есть несколько идей возвращения Крыма

Президент Владимир Зеленский заявил, что его команда готовит несколько сценариев возвращения аннексированного Россией Крыма.

Источник: выступление президента 13 сентября на встрече YES в Киеве

Пряма мова: "По поводу Крыма - сложная ситуация. Самая сложная ситуация, я думаю, у нас будет с возвращением Крыма. Скажу честно, у нас есть несколько форматов, есть несколько идей, но я не могу вам об этом говорить, еще рано.

Это будет как с обменом, поэтому я не хочу, чтобы кто-то использовал наши идеи. У меня есть важные встречи... я жду встречи с президентом США. Мы обдумываем модель, если можно я на этом остановлюсь".

Детали: Зеленский подчеркнул, что пока у него не было встреч ни в нормандских формате, ни с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним:

  • Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма Россией весной 2014 года незаконными и осудили действия Москвы. Страны Запада ввели экономические санкции.
  • Россия отрицает аннексию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийпрезидентКрым
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