У президента есть несколько идей возвращения Крыма
Президент Владимир Зеленский заявил, что его команда готовит несколько сценариев возвращения аннексированного Россией Крыма.
Источник: выступление президента 13 сентября на встрече YES в Киеве
Пряма мова: "По поводу Крыма - сложная ситуация. Самая сложная ситуация, я думаю, у нас будет с возвращением Крыма. Скажу честно, у нас есть несколько форматов, есть несколько идей, но я не могу вам об этом говорить, еще рано.
Это будет как с обменом, поэтому я не хочу, чтобы кто-то использовал наши идеи. У меня есть важные встречи... я жду встречи с президентом США. Мы обдумываем модель, если можно я на этом остановлюсь".
Детали: Зеленский подчеркнул, что пока у него не было встреч ни в нормандских формате, ни с президентом России Владимиром Путиным.
Напомним:
- Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма Россией весной 2014 года незаконными и осудили действия Москвы. Страны Запада ввели экономические санкции.
- Россия отрицает аннексию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".