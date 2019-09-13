"Незручно бути щасливим" – Зеленський пояснив, чому пішов у президенти

Президент Володимир Зеленський заявляє, що був щасливий і успішний до походу в президенти, але наважився іти на вибори, бо йому було нестерпно, що він щасливий, а багато громадян – ні.

Джерело: виступ Зеленського на 16-тій зустрічі "Ялтинської європейської стратегії" YES у Києві з темою "Щастя зараз. Нові підходи для світу в кризі".

Пряма мова: "Багато хто відверто дуже сильно дивувався, чому я іду в політику. Мені казали: "В тебе все є, ти щаслива людина". Але це не зовсім так. Бо справжнє щастя не може бути одноосібним.

І нестерпно жити в умовах, коли тобі незручно за те, що ти щасливий. Тобі просто незручно за своє щастя – те, яке ти дійсно сам виховував в своїй сім’ї, те, яке ти заробив чесно своєю працею, але яке нарочито підкреслює нещастя багатьох людей, які живуть з тобою в одній країні".

"Мене питають, чи я щасливий бути президентом? Не впевнений. Але я щасливий бути президентом саме України".

Деталі. Він додав, що наразі у нього та його команди є привід для щастя, адже він має велику довіру громадян. Але разом з цим Зеленський додав, що має і величезну відповідальність, "бо якщо у нас не вийде – це буде наступна всенародна депресія".

На думку президента, гірше від нещастя може бути тільки приреченість.

Тому своїм завданням він бачить – зробити Україну щасливою. А це, за його словами, можна зробити, лише подолавши "ворогів щастя" – війну, бідність, корупцію і заздрість.