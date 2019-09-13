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"Неудобно быть счастливым" – Зеленский объяснил, почему пошел в президенты

Пятница, 13 сентября 2019, 11:04
Неудобно быть счастливым – Зеленский объяснил, почему пошел в президенты

Президент Владимир Зеленский заявляет, что был счастлив и успешен до похода в президенты, но решился идти на выборы, потому что ему было невыносимо, что он счастлив, а многие граждане – нет.

Источник: выступление Зеленского на 16-той встрече "Ялтинской европейской стратегии" YES в Киеве с темой "Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе".

Прямая речь: "Многие откровенно очень сильно удивлялся, почему я иду в политику. Мне говорили: "У тебя все есть, ты счастливый человек". Но это не совсем так. Потому что настоящее счастье не может быть единоличным.

И невыносимо жить в условиях, когда тебе неудобно за то, что ты счастлив. Тебе просто неудобно за свое счастье – то, которое ты действительно сам воспитывал в своей семье, то, которое ты заработал честно своим трудом, но которое нарочито подчеркивает несчастье многих людей, которые живут с тобой в одной стране".

"Меня спрашивают, счастлив ли я быть президентом? Не уверен. Но я счастлив быть президентом именно Украины".

Детали. Он добавил, что сейчас у него и его команды есть повод для счастья, ведь у него есть большое доверие граждан. Но вместе с этим Зеленский добавил, что имеет и огромную ответственность, "потому что, если у нас не получится, – это будет следующая всенародная депрессия".

По мнению президента, хуже несчастья может быть только обреченность.

Поэтому своей задачей он видит – сделать Украину счастливой. А это, по его словам, можно сделать, лишь преодолев "врагов счастья" – войну, бедность, коррупцию и зависть. 

Ирина Балачук, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Зеленскийвиборы
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