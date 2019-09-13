Уряд погодив кандидатуру від Зеленського на голову Дніпропетровської ОДА

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П'ятниця, 13 вересня 2019, 11:32

Кабінет міністрів підтримав проект указу президента Володимира Зеленського про призначення Олександра Бондаренка головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Джерело: Урядовий портал

Деталі: Уряд провів засідання 13 вересня, на якому ухвалив низку кадрових рішень. Крім погодження призначення губернатора Дніпропетровщини Кабмін також погодив призначення: Ігоря Мороза – першим заступником голови Донецької обласної державної адміністрації, Юрія Холода – заступником голови Львівської ОДА.

Додатково: Декларація кандидата на посаду (виправлена), оприлюднена в електронному реєстрі 11 вересня, свідчить, що Олександр Бондаренко зареєстрований у місті Харків, але фактично проживає у Києві.

Бондаренко задекларував дві квартири: у Харкові площею 126,9 кв. м, та в Києві – на 89,8 квадрати. Він користується автомобілем Mazda 6 2016 року випуску.

Згідно з декларацією, він є власником і акціонером кількох компаній: "Бі енд Бі Фудз" (спільна власність), "Сталі Бізнес Системи", "Лок Сток" та "Філд Маркетинг".

В документі вказано, що його дружина Регіна Бондаренко є громадянкою Російської Федерації.

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