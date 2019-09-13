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Кабмин согласовал кандидатуру от Зеленского на главу Днепропетровской ОГА

Пятница, 13 сентября 2019, 11:32

Кабинет министров поддержал проект указа президента Владимира Зеленского о назначении Александра Бондаренко председателем Днепропетровской областной государственной администрации.

Источник: Правительственный портал

Детали: Правительство провело заседание 13 сентября, на котором приняло ряд кадровых решений. Кроме согласования назначения губернатора Днепропетровщины Кабмин также согласовал назначение: Игоря Мороза - первым заместителем председателя Донецкой областной государственной администрации, Юрия Холода - заместителем председателя Львовской ОГА.

Дополнительно: Декларация кандидата на должность (исправленная), обнародованная в электронном реестре 11 сентября, свидетельствует, что Александр Бондаренко зарегистрирован в городе Харьков, но фактически проживает в Киеве.

Бондаренко задекларировал две квартиры: в Харькове площадью 126,9 кв. м, и в Киеве - на 89,8 квадрата. Он пользуется автомобилем Mazda 6 2016 выпуска.

Согласно декларации, он является владельцем и акционером нескольких компаний как "Би энд Би Фудз" (совместная собственность), "Сталі Бізнес Системи", "Лок Сток" и "Филд Маркетинг".

В документе указано, что его жена Регина Бондаренко является гражданкой Российской Федерации.

Украинская правда
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