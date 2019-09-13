Стало відомо ім’я загиблого на Донбасі нацгвардійця
П'ятниця, 13 вересня 2019, 11:58
Внаслідок ворожого обстрілу загинув Валерій Шатурський, сержант Нацгвардії.
Джерело: прес-служба Національної гвардії
Деталі: 12 вересня Шатурський отримав смертельне поранення. Загиблий був військовослужбовцем батальйону спеціального призначення 15-го Словянського полку Національної гвардії.
Нагадаємо:
- 12 вересня бойовики 23 рази порушили режим припинення вогню. Раніше штаб ООС повідомляв про загибель військовослужбовця Національної гвардії.