Стало відомо ім’я загиблого на Донбасі нацгвардійця
Внаслідок ворожого обстрілу загинув Валерій Шатурський, сержант Нацгвардії.
Джерело: прес-служба Національної гвардії
Деталі: 12 вересня Шатурський отримав смертельне поранення. Загиблий був військовослужбовцем батальйону спеціального призначення 15-го Словянського полку Національної гвардії.
Нагадаємо:
- 12 вересня бойовики 23 рази порушили режим припинення вогню. Раніше штаб ООС повідомляв про загибель військовослужбовця Національної гвардії.
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