Стало відомо ім’я загиблого на Донбасі нацгвардійця

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П'ятниця, 13 вересня 2019, 11:58

Внаслідок ворожого обстрілу загинув Валерій Шатурський, сержант Нацгвардії.

Джерело: прес-служба Національної гвардії

Деталі: 12 вересня Шатурський отримав смертельне поранення. Загиблий був військовослужбовцем батальйону спеціального призначення 15-го Словянського полку Національної гвардії.

 

Внаслідок ворожого обстрілу загинув Валерій Шатурський, сержант Нацгвардії.

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Теми: Донбас війна Нацгвардія


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