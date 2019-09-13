Стало известно имя погибшего в Донбассе нацгвардейца

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Пятница, 13 сентября 2019, 11:58

В результате вражеского обстрела погиб Валерий Шатурский, сержант Нацгвардии.

Источник: пресс-служба Национальной гвардии

Детали: 12 сентября Шатурский получил смертельное ранение. Погибший был военнослужащим батальона специального назначения 15-го Славянского полка Национальной гвардии.

 

В результате вражеского обстрела погиб Валерий Шатурский, сержант Нацгвардии.

Напомним

  • 12 сентября боевики 23 раза нарушили режим прекращения огня. Ранее штаб ООС сообщал о гибели военнослужащего Национальной гвардии.

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Темы: Донбасс война Нацгвардия


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