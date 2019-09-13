Стало известно имя погибшего в Донбассе нацгвардейца
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Пятница, 13 сентября 2019, 11:58
В результате вражеского обстрела погиб Валерий Шатурский, сержант Нацгвардии.
Источник: пресс-служба Национальной гвардии
Детали: 12 сентября Шатурский получил смертельное ранение. Погибший был военнослужащим батальона специального назначения 15-го Славянского полка Национальной гвардии.
Напомним
- 12 сентября боевики 23 раза нарушили режим прекращения огня. Ранее штаб ООС сообщал о гибели военнослужащего Национальной гвардии.
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