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Стало известно имя погибшего в Донбассе нацгвардейца

Пятница, 13 сентября 2019, 11:58

В результате вражеского обстрела погиб Валерий Шатурский, сержант Нацгвардии.

Источник: пресс-служба Национальной гвардии

Детали: 12 сентября Шатурский получил смертельное ранение. Погибший был военнослужащим батальона специального назначения 15-го Славянского полка Национальной гвардии.

 

В результате вражеского обстрела погиб Валерий Шатурский, сержант Нацгвардии.

Напомним

  • 12 сентября боевики 23 раза нарушили режим прекращения огня. Ранее штаб ООС сообщал о гибели военнослужащего Национальной гвардии.

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Темы: ДонбассвойнаНацгвардия
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