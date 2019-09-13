Насувається похолодання, літнє тепло затримається в двох регіонах

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П'ятниця, 13 вересня 2019, 12:20

Найближчої доби в Україну прийде холодний атмосферний фронт, який принесе зниження температури, суха тепла погода втримається лише на Півдні та Сході.

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталки Діденко

Пряма мова: "З найближчої перспективи сьогодні у багатьох областях України - найтепліший день. Бо вже завтра, 14 вересня, Україну перетинатиме холодний атмосферний фронт і температура повітря суттєво знизиться".

Деталі: За даними синоптика, протягом 14-15 вересня у західних областях, на Півночі, на північному сході, у більшості центральних областей очікується максимально +17+23 градуси.

Дощі, переважно невеликі, пройдуть на Заході, Півночі та у Центрі. До кінця доби 14-го вересня можуть досягнути Одещини та Харківщини.

У південній частині та на Сході ще втримається суха тепла погода з денною температурою повітря +24+28 градусів.

Вітер стане вже північно-західним та поривчастим, подекуди навіть сильним, до 15-18 м/с.

У Києві найближчої ночі та вранці у суботу пройде дощ, вдень прояснить, у неділю - без істотних опадів. Впродовж 14-15 вересня передбачається близько +20 градусів.

Пряма мова: "У понеділок теплО спробує реабілітуватись, до +23, +24 градусів, проте вже у вівторок похолодання ще сильніше натисне на столицю. Стовпчики термометрів поповзуть вниз, нижче +20 градусів, разом із поривчастим вітром".

Українська правда

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Теми: погода


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