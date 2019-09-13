Надвигается похолодание, летнее тепло задержится в двух регионах

В ближайшие сутки в Украину придет холодный атмосферный фронт, который принесет понижение температуры, сухая теплая погода удержится только на Юге и Востоке.

Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко

Прямая речь: "С ближайшей перспективы сегодня во многих областях Украины – самый теплый день. Уже завтра, 14 сентября, Украину будет пересекать холодный атмосферный фронт и температура воздуха существенно снизится".

Детали: По данным синоптика, в течение 14-15 сентября в западных областях, на Севере, на северо-востоке, в большинстве центральных областей ожидается максимально +17 +23 градуса.

Дожди, преимущественно небольшие, пройдут на Западе, Севере и в Центре. До конца суток 14-го сентября могут достичь Одесской и Харьковской области.

В южной части и на Востоке еще удержится сухая теплая погода с дневной температурой воздуха +24 +28 градусов.

Ветер станет уже северо-западным и порывистым, иногда даже сильным, до 15-18 м/с.

В Киеве ближайшей ночью и утром в субботу пройдет дождь, днем ​​прояснится, в воскресенье – без существенных осадков. В течение 14-15 сентября предполагается около +20 градусов.

Прямая речь: "В понедельник тепло попытается реабилитироваться, до +23, +24 градусов, однако уже во вторник похолодание еще сильнее нажмет на столицу. Столбики термометров поползут вниз, ниже 20 градусов, вместе с порывистым ветром".