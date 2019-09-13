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Погрожували праскою і прострелили ногу: КОРД затримав банду розбійників

П'ятниця, 13 вересня 2019, 13:46

Поліція затримала зловмисників, які у серпні напали на родину підприємців на Київщині.

Джерело: поліція Київської області.

Дослівно: "Для затримання злочинного угруповання був задіяний спецпідрозділ "Корд" та полк поліції особливого призначення, адже кожен з підозрюваних при собі мав гранати".

"21 серпня в с. Воропаївка, Іванківського району стався розбійний напад на родину підприємців. Зловмисники в масках проникли до оселі потерпілих зі зброєю. Подружжя зв’язали, погрожували праскою, а потім прострелили ногу власнику будівлі. Нападники відібрали коштовності, гроші та заволоділи автомобілем".

Деталі: За інформацією поліції, під час обшуків у підозрюваних осіб та їх автомобілів вилучено чотири предмети схожі на гранати, зброю, набої, а також засоби зв’язку, якими вони користувалися під час нападів.

Затриманих перевіряють на причетність до скоєння  аналогічних злочинів.

Відкриті кримінальні провадження за ч.3 ст. 187 (Розбій) ч. ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом), за ст. 257 (Бандитизм) та ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України.

 
 

Українська правда
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