Угрожали утюгом и прострелили ногу: КОРД задержал банду разбойников

Полиция задержала злоумышленников, которые в августе напали на семью предпринимателей на Киевщине.

Источник: полиция Киевской области.

Дословно: "Для задержания преступной группировки было задействовано спецподразделение "Корд" и полк полиции особого назначения, ведь каждый из подозреваемых при себе имел гранаты".

"21 августа в с. Воропаевка, Иванковского района произошло разбойное нападение на семью предпринимателей. Злоумышленники в масках проникли в дом потерпевших с оружием. Супруг связали, угрожали утюгом, а затем прострелили ногу владельцу здания.

Нападавшие отобрали драгоценности, деньги и завладели автомобилем".

Детали: По информации полиции, во время обысков у подозреваемых лиц и их автомобилей изъято четыре предмета похожих на гранаты, оружие, патроны, а также средства связи, которыми они пользовались во время нападений.

Задержанных проверяют на причастность к совершению других аналогичных преступлений.

Открыты уголовные производства по ч.3 ст. 187 (разбой) ч. Ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) по ст. 257 (Бандитизм) и ст. 263 (Незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.