Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Черкасах згоріло авто секретаря міськради: він каже про помсту

П'ятниця, 13 вересня 2019, 14:23

У Черкасах згорів автомобіль секретаря міської ради Ярослава Нищика, політик вважає це переслідуванням.

Джерело: пост Нищика у Facebook, "Укрінформ"

Пряма мова: "О пів на дванадцяту ночі почув два вибухи, а через хвилину у двері постукали сусіди і повідомили, що горить мій автомобіль".

"Два тижні тому до мого знайомого підійшли двоє чоловіків специфічної зовнішності, на вигляд років сорока, і сказали передати мені від імені підприємців: якщо міськвиконком ухвалить рішення про знесення незаконних МАФів біля центрального ринку, то "всьо будєт горєть".

Це було за день до засідання виконкому, на якому і ухвалили згадане рішення. У свідченнях поліції я повідомив, що спалення машини – це початок переслідування моєї родини".

"За 2 хвилини до пожежі по дворі сусіди бачили молодого хлопця, який метався по двору".

 
фото: facebook Ярослава Нищика

Деталі: Нищик каже, що в його автівці був новий аккумулятор і ніколи не було проблем з проводкою, перед пожежею вона 10 годин стояла. Перед подією машина пройшла діагностику і техогляд.

Пожежа сталась вночі з 12 на 13 вересня. Через неї згорів не лише Dodge Ram Van Нищика, але і Volkswagen Polo, що стояв поряд.

 

Чиновник каже, що рішення експертів ще немає, але у виникнення пожежі через замикання електропроводки чиновник не вірить.

Поліція Черкас розпочала розслідувати кримінальне провадження за фактом умисного знищення майна.

"Українська правда" у Threads

Теми: Черкасипожежа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

Усі новини...
Черкаси
Схема ухиляння від призову: чоловіків фіктивно зараховували в студенти у Черкасах
Двоє правоохоронців підозрюються у зґвалтуванні неповнолітньої дівчини в Черкасах
Черкаський "Азот" у січні-лютому збільшив виробництво на 23%, порівняно з довоєнним рівнем
Останні новини
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
21:09
В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень – вчені
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
20:50
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
20:40
Tesla відкличе більше 2 мільйонів електромобілів через проблеми з автопілотом
20:08
В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ
20:07
Бізнесу компенсують 660 мільйонів за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
20:00
інфографікаПрограма "єОселя": скільки українців отримали іпотечні кредити
Усі новини...
Реклама: