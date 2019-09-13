У Черкасах згоріло авто секретаря міськради: він каже про помсту

У Черкасах згорів автомобіль секретаря міської ради Ярослава Нищика, політик вважає це переслідуванням.

Джерело: пост Нищика у Facebook, "Укрінформ"

Пряма мова: "О пів на дванадцяту ночі почув два вибухи, а через хвилину у двері постукали сусіди і повідомили, що горить мій автомобіль".

"Два тижні тому до мого знайомого підійшли двоє чоловіків специфічної зовнішності, на вигляд років сорока, і сказали передати мені від імені підприємців: якщо міськвиконком ухвалить рішення про знесення незаконних МАФів біля центрального ринку, то "всьо будєт горєть".

Це було за день до засідання виконкому, на якому і ухвалили згадане рішення. У свідченнях поліції я повідомив, що спалення машини – це початок переслідування моєї родини".

"За 2 хвилини до пожежі по дворі сусіди бачили молодого хлопця, який метався по двору".

фото: facebook Ярослава Нищика

Деталі: Нищик каже, що в його автівці був новий аккумулятор і ніколи не було проблем з проводкою, перед пожежею вона 10 годин стояла. Перед подією машина пройшла діагностику і техогляд.

Пожежа сталась вночі з 12 на 13 вересня. Через неї згорів не лише Dodge Ram Van Нищика, але і Volkswagen Polo, що стояв поряд.

Чиновник каже, що рішення експертів ще немає, але у виникнення пожежі через замикання електропроводки чиновник не вірить.

Поліція Черкас розпочала розслідувати кримінальне провадження за фактом умисного знищення майна.