В Черкассах сгорело авто секретаря горсовета: он говорит о мести
В Черкассах сгорел автомобиль секретаря городского совета Ярослава Нищика, политик считает это преследованием.
Источник: пост Нищика в Facebook, "Укринформ"
Прямая речь: "В половине двенадцатого ночи услышал два взрыва, а через минуту в дверь постучали соседи и сообщили, что горит мой автомобиль".
"Две недели назад к моему знакомому подошли двое мужчин специфической внешности, на вид лет сорока, и сказали передать мне от имени предпринимателей: если горисполком примет решение о сносе незаконных МАФов возле центрального рынка, то "все будет гореть".
Это было за день до заседания исполкома, на котором и приняли упомянутое решение. В показаниях полиции я сообщил, что сожжение машины – это начало преследования моей семьи".
"За 2 минуты до пожара по двору соседи видели молодого парня, который метался по двору".
Детали: Нищик говорит, что в его машине был новый аккумулятор и никогда не было проблем с проводкой, перед пожаром она 10 часов стояла. Перед событием машина прошла диагностику и техосмотр.
Пожар произошел в ночь с 12 на 13 сентября. Из-за него сгорел не только Dodge Ram Van Нищика, но и Volkswagen Polo, который стоял рядом.
Чиновник говорит, что решения экспертов еще нет, но в возникновение пожара из-за замыкания электропроводки чиновник не верит.
Полиция Черкасс начала расследовать уголовное производство по факту умышленного уничтожения имущества.