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В Черкассах сгорело авто секретаря горсовета: он говорит о мести

Пятница, 13 сентября 2019, 14:23

В Черкассах сгорел автомобиль секретаря городского совета Ярослава Нищика, политик считает это преследованием.

Источник: пост Нищика в Facebook, "Укринформ"

Прямая речь: "В половине двенадцатого ночи услышал два взрыва, а через минуту в дверь постучали соседи и сообщили, что горит мой автомобиль".

"Две недели назад к моему знакомому подошли двое мужчин специфической внешности, на вид лет сорока, и сказали передать мне от имени предпринимателей: если горисполком примет решение о сносе незаконных МАФов возле центрального рынка, то "все будет гореть".

Это было за день до заседания исполкома, на котором и приняли упомянутое решение. В показаниях полиции я сообщил, что сожжение машины – это начало преследования моей семьи".

"За 2 минуты до пожара по двору соседи видели молодого парня, который метался по двору".

 
ФОТО: FACEBOOK ЯРОСЛАВа НИЩИКа

Детали: Нищик говорит, что в его машине был новый аккумулятор и никогда не было проблем с проводкой, перед пожаром она 10 часов стояла. Перед событием машина прошла диагностику и техосмотр.

Пожар произошел в ночь с 12 на 13 сентября. Из-за него сгорел не только Dodge Ram Van Нищика, но и Volkswagen Polo, который стоял рядом.

 

Чиновник говорит, что решения экспертов еще нет, но в возникновение пожара из-за замыкания электропроводки чиновник не верит.

Полиция Черкасс начала расследовать уголовное производство по факту умышленного уничтожения имущества.

Темы: Черкассыпожар
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