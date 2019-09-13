Кремлю не сподобався заклик Зеленського до Заходу продовжити санкції

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П'ятниця, 13 вересня 2019, 16:17

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль негативно сприйняв заклик президента України Володимира Зеленського до Заходу продовжити політику санкції щодо Росії.

Джерело: ТАСС

Пряма мова: "Негативно (сприйняті слова Зеленського в Кремлі). Ми всі знаємо, є вже набір тез, може бути вони вже стали тривіальними, але цей набір вже неодноразово довів свою правоту".

Деталі: Пєсков назвав санкції "двосічним зброєю, котре не приносить нікому користі, не допомогло вирішити проблему, суперечить міжнародному праву". За його словами, Кремлю "набагато більше імпонують слова, які чутно з Києва про те, що там готується детальна дорожня карта щодо виконання зобов'язань української сторони щодо імплементації положень мінських домовленостей".

Що сталося раніше: На відкритті щорічного форуму "Ялтинської європейської стратегії" (YES) президент Володимир Зеленський заявив, що буде наполягати на збереженні санкцій проти Росії з боку країн Заходу.

Президент пояснив, що вважає санкційний тиск аналогом податкового навантаження, яке необхідно платити, щоби світ функціонував як годиться.

Чому це важливо: Росія продовжує здійснювати гібридну військову агресію проти України. Незважаючи на досягнуті домовленості про припинення вогню на Донбасі незаконні військові формування, контрольовані Кремлем, продовжують обстріли позицій Об'єднаних сил.

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Теми: Зеленський Мінські угоди Росія


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