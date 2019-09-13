Кремлю не понравился призыв Зеленского к Западу продолжить санкции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль негативно воспринял призыв президента Украины Владимира Зеленского к Западу продолжить политику санкции в отношении России.

Источник: ТАСС

Прямая речь: "Негативно (восприняты слова Зеленского в Кремле). Мы все знаем, есть уже набор тезисов, может быть они уже стали тривиальными, но этот набор уже неоднократно доказал свою правоту".

Детали: Песков назвал санкции "обоюдоострым оружием, котрое не приносит никому пользу, не помогает решить проблему, противоречит международному праву". По его словам, Кремлю "гораздо больше импонируют слова, которые слышно из Киева о том, что там готовится детальная дорожная карта по выполнению обязательств украинской стороны по имплементации положений минских договоренностей".