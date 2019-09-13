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Кремлю не понравился призыв Зеленского к Западу продолжить санкции

Пятница, 13 сентября 2019, 16:17

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль негативно воспринял призыв президента Украины Владимира Зеленского к Западу продолжить политику санкции в отношении России.

Источник: ТАСС

Прямая речь: "Негативно (восприняты слова Зеленского в Кремле). Мы все знаем, есть уже набор тезисов, может быть они уже стали тривиальными, но этот набор уже неоднократно доказал свою правоту".

Детали: Песков назвал санкции "обоюдоострым оружием, котрое не приносит никому пользу, не помогает решить проблему, противоречит международному праву". По его словам, Кремлю "гораздо больше импонируют слова, которые слышно из Киева о том, что там готовится детальная дорожная карта по выполнению обязательств украинской стороны по имплементации положений минских договоренностей".

Что произошло ранее: На открытии ежегодного форума "Ялтинской европейской стратегии" (YES) президент Владимир Зеленский заявил, что будет настаивать на сохранении санкций против России со стороны стран Запада.

Президент пояснил, что считает санкционное давление аналогом налоговой нагрузки, которое необходимо платить, чтобы мир функционировал, как положено.

Почему это важно: Россия продолжает осуществлять гибридную военную агрессию против Украины. Несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня на Донбассе незаконные военные формирования, контролируемые Кремлем, продолжают обстрелы позиций Объединенных сил.

Темы: ЗеленскийМинские соглашенияРосcия
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