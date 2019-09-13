Відомий письменник пояснив, чому "приєднав Крим до Росії" у своїй книзі

Ізраїльський письменник Юваль Ной Харарі все ж зізнався, що в російському виданні його книги "21 урок для XXI століття" він дав згоду видавцеві змінити деякі формулювання щодо Криму і Путіна на зручні Кремлю.

Про це він сказав на форумі "Ялтинська європейська стратегія" (YES) в Києві.

За словами письменника, у нього виникла дилема - або внести правки і опублікувати книгу для росіян їхньою мовою, або нічого не змінювати і залишити російського читача без перекладеної книги взагалі.

Харарі каже, що вибрав варіант з адаптацією, тому що по-перше, невихід книги в РФ тільки на руку "російського режиму", по-друге, зміни не настільки важливі, оскільки книга про глобальні проблеми, а не лише про Україну і Росію.

"Дуже важливо залучити росіян в цю дискусію, глобальну дискусію. Погано, якщо ми виключимо людей, які живуть в недемократичних суспільствах, з такої дискусії. Тому я погодився на деякі компроміси", - заявив Харари.

Як раніше повідомляло видання "Радіо Свобода" - "Крим.Реаліі", в англійському виданні, в розділі "Постправда", автор наводив у приклад фейки, які озвучував Володимир Путін, заперечуючи присутність російських військ в Криму. А в російській адаптації автор бичує вже Дональда Трампа і його заяви.

У розділі "Війна" в оригінальній версії йшлося про "завоювання Криму" Росією і про те, що Москва "вселила страх у серця людей". А в російському виданні замість цього читачі зустрічали пасаж про те, що сталося "возз'єднання Криму з Росією".

В інтерв'ю BBC письменник заявляв, що не погоджував адаптацію російського видання його книги.

Юваль Ной Харарі - ізраїльський історик і футуролог, який прославився книжкою "Sapiens: Коротка історія людства". У "21 уроці для XXI століття" автор намагається оцінити можливість для людини жити в суспільстві, перевантаженому інформацією.