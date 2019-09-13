Известный писатель объяснил, почему "присоединил Крым к России" в своей книге

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Пятница, 13 сентября 2019, 17:06

Израильский писатель Юваль Ной Харари все же признался, что в российском издании его книги "21 урок для XXI века" он дал согласие издателю изменить некоторые формулировки касательно Крыма и Путина на удобные Кремлю.

Об  этом он сказал на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES) в Киеве.

По словам писателя, у него возникла дилемма – либо внести правки и опубликовать книгу для россиян на их языке, либо ничего не менять и оставить российского читателя без переведенной книги вообще.

Харари говорит, что выбрал вариант с адаптацией, потому что, во-первых, невыход книги в РФ только на руку "российскому режиму", во-вторых, изменения не столь важны, поскольку книга о глобальных проблемах, а не только об Украине и России.

"Очень важно вовлечь россиян в эту дискуссию, глобальную дискуссию. Плохо, если ми исключим людей, которые живут в недемократических обществах, из такой дискуссии. Поэтому я согласился на некоторые компромиссы", - заявил Харари.

Как ранее сообщало издание "Радио Свобода" - "Крым.Реалии", в английском издании, в главе "Постправда", автор приводил в пример фейки, которые озвучивал Владимир Путин, отрицая присутствие российских войск в Крыму. А в российской адаптации автор бичует уже Дональда Трампа и его заявления.

В разделе "Война" в оригинальной версии шла речь о "завоевании Крыма" Россией и о том, что Москва "вселила страх в сердца людей". А в российском издании вместо этого читатели встречали пассаж о том, что произошло "воссоединение Крыма с Россией".

В интервью BBC писатель заявлял, что не согласовывал адаптацию российского издания его книги.

Юваль Ной Харари – израильский историк и футуролог, прославившийся книгой "Sapiens: Краткая история человечества". В "21 уроке для XXI века" автор пытается оценить возможность для человека жить в обществе, перегруженном информацией.

Украинская правда

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Темы: Росcия Крым Путин


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