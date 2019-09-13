Суд арештував голову автодору Миколаївщини затриманого за хабарництво

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П'ятниця, 13 вересня 2019, 21:13

Вищий антикорупційний суд узяв під варту з можливістю внесення застави очільника Служби автодоріг Миколаївщини, якого напередодні затримали за хабар понад півмільйона гривень.

Джерело: НАБУ

Деталі: Сума застави, яку визначив суд, складає 1,927 млн грн.

Слідство встановило, що в серпні 2019 року підозрюваний вимагав і отримав 300 тисяч гривень від приватної компанії за перерахунок майже 4,62 млн грн як оплати за ремонт дороги Н-11 Дніпро-Миколаїв.

Згодом підозрюваний ще раз "попросив" частину коштів сплачених підконтрольною йому держустановою приватному підприємству. Цього разу – на суму 90 тис. дол. 

Очільника держслужби затримали "на гарячому" під час одержання цих коштів.

 

12 вересня детективи Національного антикорупційного бюро за погодженням із Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою повідомили голові Служби автодоріг про підозру.

Дії посадовця кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України – отримання та вимагання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Злочин карається позбавленням волі на строк від 8 до 12 років.

Українська правда

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Теми: Миколаївська область Антикорупційний суд хабар дороги


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