Суд арестовал главу автодора Николаевской области задержанного за взяточничество

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Пятница, 13 сентября 2019, 21:13

Высший антикоррупционный суд взял под стражу с возможностью внесения залога главу Службы автодорог Николаевской области, которого накануне задержали за взятки на сумму более полумиллиона гривен.

Источник: НАБУ

Детали: Определенная судом сумма залога составляет 1,927 млн грн.

Следствие установило, что в августе подозреваемый требовал и получил 300 тысяч гривен от частной компании за пересчет почти 4,62 млн грн в качестве оплаты за ремонт дороги Н-11 Днепр-Николаев.

Впоследствии подозреваемый еще раз "попросил" часть средств, уплаченных подконтрольным ему госучреждением частному предприятию. На этот раз - на сумму 90 тыс. долларов.

Главу госслужбы задержали "на горячем" во время получения этих средств.

 

12 сентября детективы Национального антикоррупционного бюро по согласованию со Специализированной антикоррупционной прокуратурой сообщили председателю Службы автодорог о подозрении.

Действия должностного лица квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины - получение и вымогательство неправомерной выгоды в особо крупном размере.

За совершенное преступление грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.

Украинская правда

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Темы: Николаевская область Антикоррупционный суд взятка дороги


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