Суд арестовал главу автодора Николаевской области задержанного за взяточничество
Высший антикоррупционный суд взял под стражу с возможностью внесения залога главу Службы автодорог Николаевской области, которого накануне задержали за взятки на сумму более полумиллиона гривен.
Источник: НАБУ
Детали: Определенная судом сумма залога составляет 1,927 млн грн.
Следствие установило, что в августе подозреваемый требовал и получил 300 тысяч гривен от частной компании за пересчет почти 4,62 млн грн в качестве оплаты за ремонт дороги Н-11 Днепр-Николаев.
Впоследствии подозреваемый еще раз "попросил" часть средств, уплаченных подконтрольным ему госучреждением частному предприятию. На этот раз - на сумму 90 тыс. долларов.
Главу госслужбы задержали "на горячем" во время получения этих средств.
12 сентября детективы Национального антикоррупционного бюро по согласованию со Специализированной антикоррупционной прокуратурой сообщили председателю Службы автодорог о подозрении.
Действия должностного лица квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины - получение и вымогательство неправомерной выгоды в особо крупном размере.
За совершенное преступление грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.