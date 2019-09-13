Суд оштрафував Кернеса за неявку на 1921 гривню

Мер Харкова Геннадій Кернес мусить сплатити штраф за неявку до Київського районного суду Полтави, який розглядає три апеляції на закриття справи проти нього та двох його охоронців щодо катування людей.

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: Кернес вкотре не з'явився до суду.

Натомість повідомив електронною поштою, що підписує меморандум про модернізацію міста.

Прокурор за неявку до суду просив застосувати до Кернеса примусовий привід та грошове стягнення.

Суд частково частково задовольнив клопотання прокурора – стягнути з обвинуваченого штраф – 1921 гривню.

Чергове засідання суду відбудеться 18 жовтня.

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