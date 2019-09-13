Суд оштрафував Кернеса за неявку на 1921 гривню
Мер Харкова Геннадій Кернес мусить сплатити штраф за неявку до Київського районного суду Полтави, який розглядає три апеляції на закриття справи проти нього та двох його охоронців щодо катування людей.
Джерело: "Укрінформ"
Деталі: Кернес вкотре не з'явився до суду.
Натомість повідомив електронною поштою, що підписує меморандум про модернізацію міста.
Прокурор за неявку до суду просив застосувати до Кернеса примусовий привід та грошове стягнення.
Суд частково частково задовольнив клопотання прокурора – стягнути з обвинуваченого штраф – 1921 гривню.
Чергове засідання суду відбудеться 18 жовтня.
Передісторія:
- 25 січня 2014 року у Харкові напали на учасників ходи на підтримку Євромайдану.
- Того ж дня депутат Харківської облради Іван Варченко (ВО "Батьківщина") заявив про викрадення двох активістів Євромайдану – Олександра Кутяніна та Сергія Ряполова "після того, як вони знімали номери автомобілів "друзів Кернеса" біля готелю "Національ".
- Пізніше в МВС у Харківській області заявили, що інформація про викрадення активістів Євромайдану не підтвердилася.
- 2 березня 2015 року Кернесу повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 ККУ (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 127 (катування), ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) та про завершення досудового розслідування.
- 26 березня 2015 року Генпрокуратура передала до суду звинувачувальний акт у кримінальному провадженні щодо Кернеса та двох його охоронців.
- Згодом розгляд "справи Кернеса" перенесли з Дзержинського райсуду Харкова до Київського райсуду Полтави.
- 10 серпня 2018 року Київський райсуд Полтави закрив справу проти Кернеса і його охоронців – "у зв’язку з відмовою сторони обвинувачення від підтримання обвинувачення у справі".
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