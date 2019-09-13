Суд оштрафовал Кернеса за неявку на 1921 гривну

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Пятница, 13 сентября 2019, 23:11

Мэр Харькова Геннадий Кернес должен уплатить штраф за неявку в Киевский районный суд Полтавы, который рассматривает три апелляции на закрытие дела против него и двух его охранников касательно пыток.

Источник: "Укринформ"

Детали: Кернес в который раз не явился в суд.

Однако сообщил по электронной почте, что подписывает меморандум о модернизации города.

Прокурор за неявку в суд просил применить к Кернесу принудительный привод и денежное взыскание.

Суд частично удовлетворил ходатайство прокурора - взыскать с обвиняемого штраф 1921 гривну.

Очередное заседание суда состоится 18 октября.

Предыстория:

  • 25 января 2014 года в Харькове напали на участников шествия в поддержку Евромайдана.
  • В тот же день депутат Харьковского облсовета Иван Варченко (ВО "Батькивщина") заявил о похищении двух активистов Евромайдана - Александра Кутянина и Сергея Ряполова "после того, как они снимали номера автомобилей "друзей Кернеса" у гостиницы "Националь" ".
  • Позже в МВД Харьковской области заявили, что информация о похищении активистов Евромайдана не подтвердилась.
  • 2 марта 2015 года Кернесу сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 146 УК (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 127 (истязание), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) и о завершении досудебного расследования.
  • 26 марта Генпрокуратура передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Кернеса и двух его охранников.
  • Впоследствии рассмотрение "дела Кернеса" перенесли из Дзержинского райсуда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.
  • 10 августа 2018 года Киевский райсуд Полтавы закрыл дело против Кернеса и его охранников - "в связи с отказом стороны обвинения от поддержания обвинения по делу".

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Темы: Кернес суд штрафы


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