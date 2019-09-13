Суд оштрафовал Кернеса за неявку на 1921 гривну

Мэр Харькова Геннадий Кернес должен уплатить штраф за неявку в Киевский районный суд Полтавы, который рассматривает три апелляции на закрытие дела против него и двух его охранников касательно пыток.

Источник: "Укринформ"

Детали: Кернес в который раз не явился в суд.

Однако сообщил по электронной почте, что подписывает меморандум о модернизации города.

Прокурор за неявку в суд просил применить к Кернесу принудительный привод и денежное взыскание.

Суд частично удовлетворил ходатайство прокурора - взыскать с обвиняемого штраф 1921 гривну.

Очередное заседание суда состоится 18 октября.

Предыстория: