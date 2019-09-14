Співробітник СБУ загинув, "виконуючи завдання, максимально наближені до бойових"

В Одеській області загинув співробітник Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України.

Джерело: прес-центр СБУ, "Думская"

Деталі: За даними Служби безпеки, загиблий - Олександр Іваньков. Інцидент стався 12 вересня, Іваньков загинув "виконуючи завдання, максимально наближені до бойових".

Інших подробиць інциденту у Службі безпеки наразі не повідомляють.

Центр спецоперацій служби безпеки України "Альфа" виконує завдання по боротьбі з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів.

За інформацією місцевих ЗМІ, старший лейтенант Іваньков - боєць київського підрозділу "Альфи", учасник бойових дій на сході України, відзначений державними нагородами, загинув під час складного тренування на воді.