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Співробітник СБУ загинув, "виконуючи завдання, максимально наближені до бойових"

Субота, 14 вересня 2019, 09:03

В Одеській області загинув співробітник Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України. 

Джерело: прес-центр СБУ, "Думская"

Деталі: За даними Служби безпеки, загиблий - Олександр Іваньков. Інцидент стався 12 вересня, Іваньков загинув "виконуючи завдання, максимально наближені до бойових".

Інших подробиць інциденту у Службі безпеки наразі не повідомляють. 

Центр спецоперацій служби безпеки України "Альфа" виконує завдання по  боротьбі з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів. 

За інформацією місцевих ЗМІ, старший лейтенант Іваньков - боєць київського підрозділу "Альфи", учасник бойових дій на сході України, відзначений державними нагородами, загинув під час складного тренування на воді.

 
фото - прес-центр СБУ

Українська правда

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Теми: СБУОдеська область
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