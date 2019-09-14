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Сотрудник СБУ погиб, "выполняя задания, максимально приближенные к боевым"

Суббота, 14 сентября 2019, 09:03

В Одесской области погиб сотрудник Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины.

Источник: пресс-центр СБУ, "Думская

Детали: По данным Службы безопасности, погибший - Александр Иваньков. Инцидент произошел 12 сентября, Иваньков погиб "выполняя задания, максимально приближенные к боевым".

Других подробностей инцидента в Службе безопасности пока не сообщается.

Центр спецопераций службы безопасности Украины "Альфа" выполняет задачи по борьбе с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов.

По информации местных СМИ, старший лейтенант Иваньков - боец киевского подразделения "Альфы", участник боевых действий на востоке Украины, отмечен государственными наградами, погиб во время сложной тренировки на воде.

 
фото - пресс-центр СБУ

Украинская правда

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Темы: СБУОдесская область
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