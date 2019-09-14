Зеленський пообіцяв закон про статус ветеранів "незабаром"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що закон про статус ветеранів, який закріпить механізм визначення статусу учасників бойових дій і статусу добровольців, буде прийнятий незабаром.

Джерело: виступ президента на відкритті національних "Ігор нескорених" в Києві, повідомляє Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Наше завдання - знати кожного з вас і ваші потреби. Для цього потрібен системний підхід, він почнеться з нового закону про статус ветерана. Вірю, що цей законопроект, який розробляло Міністерство ветеранів разом з ветеранами, скоро з'явиться в парламенті".

Деталі: У законі буде зафіксовано механізм визначення статусу учасників бойових дій і статусу добровольців, зазначив президент.

Зеленський з посиланням на профільного міністра заявив, що проект закону буде готовий "через тиждень" і заявив, що даному законопроекту буде надано статус невідкладного.