Зеленский пообещал закон о статусе ветеранов "в скором времени"

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Суббота, 14 сентября 2019, 09:46

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что закон о статусе ветеранов, который закрепит механизм определения статуса участников боевых действий и статуса добровольцев, будет принят в скором времени. 

Источник: выступление президента на открытии национальных "Игр непокоренных" в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Наша задача – знать каждого из вас и ваши нужды. Для этого нужен системный подход, он начнется с нового закона о статусе ветерана. Верю, что этот законопроект, который разрабатывало Министерство ветеранов вместе с ветеранами, скоро появится в парламенте".

Детали: В законе будет зафиксирован механизм определения статуса участников боевых действий и статуса добровольцев, отметил президент. 

Зеленский со ссылкой на профильного министра заявил, что проект закона будет готов "через неделю" и заявил, что данному законопроекту будет предоставлен статус неотложного.

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Темы: АТО ООС законодательство Зеленский


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