Зеленський дав новому главі Дніпропетровщини два місяці

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Субота, 14 вересня 2019, 12:16

Президент України Володимир Зеленський представив новопризначеного голову Дніпропетровської ОДА Олександра Бондаренка.

Джерело: Інтерфакс-Україна, прес-служба ОПУ 

Деталі: Звертаючись до Бондаренка, президент наголосив, що дає йому два місяці, аби проявити себе на новій посаді.

Також Зеленський наголосив, що усі голови обласних державних адміністрацій мають до Нового року показати себе на посадах.

"Випробувальний термін до Нового року. Дивимося, як справляються", – заявив Зеленський.

У свою чергу Бондаренко "подякував за кредит довіри" та зазначив пріоритети роботи - "новий сучасний аеропорт, дорога, інфраструктурні проекти, покращення екологічного стану області". 

Згідно з електронною декларацією Бондаренка за 2018 рік, новий глава ОДА зареєстрований у Харкові, але мешкає й володіє бізнесом у Києві. Дружина Бондаренка Регіна має громадянство Росії.

Бондаренко є членом правління громадської організації "Асоціація випускників Києво-Могилянської академії", директором компаній ТОВ "Лок Сток" (торгівля хімічною продукцією), ТОВ "Сталі Бізнес Системи" (консультаційні послуги у сфері комп'ютерних технологій), ТОВ "Бі енд Бі Фудз", ТОВ "Філд Маркетинг".

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Теми: Дніпропетровська область Зеленський


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