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Зеленский дал новому главе Днепропетровской области два месяца

Суббота, 14 сентября 2019, 12:16
Зеленский дал новому главе Днепропетровской области два месяца

Президент Украины Владимир Зеленский представил нового председателя Днепропетровской ОГА Александра Бондаренко.

Источник: Интерфакс-Украина, пресс-служба ОПУ

Детали: Обращаясь к Бондаренко, президент подчеркнул, что дает ему два месяца, чтобы проявить себя в новой должности.

Также Зеленский отметил, что все главы областных государственных администраций должны до Нового года показать себя на должностях.

"Испытательный срок до Нового года. Смотрим, как справляются", - заявил Зеленский.

В свою очередь Бондаренко "поблагодарил за кредит доверия" и отметил приоритеты работы - "новый современный аэропорт, дорога, инфраструктурные проекты, улучшение экологического состояния области".

Согласно электронной декларации Бондаренко за 2018 год, новый глава ОГА зарегистрирован в Харькове, но живет и владеет бизнесом в Киеве. Жена Бондаренко Регина имеет гражданство России.

Бондаренко является членом правления общественной организации "Ассоциация выпускников Киево-Могилянской академии", директором компаний ООО "Лок Сток" (торговля химической продукцией), ООО "Сталі Бізнес Системи" (консультационные услуги в сфере компьютерных технологий), ООО "Би энд Би Фудз", ООО "Филд Маркетинг".

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Темы: Днепропетровская областьЗеленский
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