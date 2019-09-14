Зеленский дал новому главе Днепропетровской области два месяца

1848 просмотров
Суббота, 14 сентября 2019, 12:16

Президент Украины Владимир Зеленский представил нового председателя Днепропетровской ОГА Александра Бондаренко.

Источник: Интерфакс-Украина

Детали: Обращаясь к Бондаренко, президент подчеркнул, что дает ему два месяца, чтобы проявить себя в новой должности.

Согласно электронной декларации Бондаренко за 2018 год, новый глава ОГА зарегистрирован в Харькове, но живет и владеет бизнесом в Киеве.

Согласно электронной декларации, жена Бондаренко Регина имеет гражданство России.

Бондаренко является членом правления общественной организации "Ассоциация выпускников Киево-Могилянской академии", директором компаний ООО "Лок Сток" (торговля химической продукцией), ООО "Сталі Бізнес Системи" (консультационные услуги в сфере компьютерных технологий), ООО "Би энд Би Фудз", ООО "Филд Маркетинг".

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Днепропетровская область Зеленский


powered by lun.ua
Материалы по теме
Прокуратура провела обыски в горсовете Кривого Рога 9 сентября 2019, 20:43
Скандал с КОРДом: экс-главе областной полиции светит до 10 лет тюрьмы 23 августа 2019, 16:06
Мужчину, который сидел под домашним арестом, нашли с пулей в голове 1 августа 2019, 15:43
Все новости
Главные новости
Премьер: Россия - агрессор, но и самый большой сосед
Гончарук анонсировал усиление команды "как минимум, вдвое"
Кучма: Макрон и Меркель будут уговаривать Зеленского уступить Путину
Глава МИД Пристайко объяснил "формулу Штайнмайера"
Все новости
ted

Как отличать фейк-новости и искать истину

Любовь

6 историй любви, которые начались несколько странно

психология

Почему мы забываем имена, и три способа запоминать их сразу

Поиск по сайту
Архив
Весь архів