Зеленский дал новому главе Днепропетровской области два месяца

Президент Украины Владимир Зеленский представил нового председателя Днепропетровской ОГА Александра Бондаренко.

Источник: Интерфакс-Украина

Детали: Обращаясь к Бондаренко, президент подчеркнул, что дает ему два месяца, чтобы проявить себя в новой должности.

Согласно электронной декларации Бондаренко за 2018 год, новый глава ОГА зарегистрирован в Харькове, но живет и владеет бизнесом в Киеве.

Согласно электронной декларации, жена Бондаренко Регина имеет гражданство России.

Бондаренко является членом правления общественной организации "Ассоциация выпускников Киево-Могилянской академии", директором компаний ООО "Лок Сток" (торговля химической продукцией), ООО "Сталі Бізнес Системи" (консультационные услуги в сфере компьютерных технологий), ООО "Би энд Би Фудз", ООО "Филд Маркетинг".