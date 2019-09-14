Міністр економіки розказав про пріоритети на європейському напрямку

Виконання Угоди про асоціацію з ЄС та отримання "промислового безвізу" є одними з ключових пріоритетів роботи уряду.

Джерело: Виступ міністра економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофія Милованова заявив під час панельної дискусії на щорічному форумі "Ялтинської європейської стратегії" (YES), повідомляє "Європейська правда".

Пряма мова: "Нам потрібні союзники в міжнародній торгівлі. Звичайно, що в першу чергу мова йде про ЄС".

"Саме тому пріоритетом для нашої роботи є реалізація Угоди про асоціацію з ЄС. Зокрема, одним з найважливіших пріоритетів є "промисловий безвіз", вирішення питань стандартизації, що спростить наш експорт".

Деталі: Милованов також заявив, що Україна "відкрита для всіх торгівельних партнерів, зокрема й США, але й не тільки".