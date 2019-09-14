ОБСЄ та США проти перегляду Мінська – "там є усе необхідне"

Спецпредставник Держдепу США по Україні Курт Волкер та голова у ОБСЄ Мірослав Лайчак наполягають, що перегляд Мінських угод не має бути варіантом який розглядається.

Про це вони заявили на щорічному форумі "Ялтинської європейської стратегії" (YES), повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Голова МЗС Словаччини Мірослав Лайчак, який цього року очолює головування у ОБСЄ наголосив, що спроби переглянути Мінськ зашкодять можливості примирення на Донбасі.

"Це буде шкодити всьому процесу, якщо ми почнемо ставити питання чи то Мінські домовленості, чи то Нормандський формат", - заявив він, закликавши сторони не розглядати такий такий варіант.

Курт Волкер, зі свого боку, додав що не бачить потреби у зміні домовленостей, оскільки "у Мінську є все необхідне".

"Проблема не в Мінську. Проблема в тому, що Росія не визнає свої зобов’язання і не виконує їх. Натомість Росія каже, що її там немає і що Україна має говорити із так званими республіками і це зробить подальші переговори практично неможливими", - пояснив представник США.

Волкер також вважає, що неодмінною умовою реалізації "формули Штайнмаєра" є забезпечення на окупованій частині Донбасу "прозорого та безпечного середовища".

"Ми всі прагнемо реалізації Мінських домовленостей, але є червоні лінії, за які ми не маємо заступати. Зокрема, це збереження територіальної цілісності України та безпека для всіх її громадян, незалежно від їх національності, мови та віросповідання",- заявив він.

"Коли ми говорили про формулу Штайнмаєра, ми маємо на увазі, що повернення контролю за регіоном українській владі відбудеться відразу після проведення там місцевих виборів. Але чесні вибори можуть пройти у прозорому та безпечному середовищі. А для цього нам потрібне політичне врегулювання. На жаль, поки Росія не показала політичної волі до таких змін",- заявив Волкер.

Спецпередставник США також висловив надію, що курс президента Зеленського дає підстави для розблокування цього процесу.

"Шанс на прогрес є. І українська влада демонструє готовність до реалізації цих кроків. Але ми ще маємо побачити, чи буде готова до цих кроків Росія",- додав він.