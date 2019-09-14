Льовочкін прокоментував зустрічі з Зеленським і альянс з Медведчуком

Екс-очільник АП часів Януковича, нардеп від ОПЗЖ Сергій Льовочкін заявив, що його політсила допомагатиме новій владі і повідомив, чи зустрічається з президентом Володимиром Зеленським.

Джерело: Коментар Льовочкіна "Українській правді" в кулуарах конференції YES у Києві.

На питання, чи зустрічається Льовочкін з Зеленським, він відповів: "Це приватна інформація".

Пряма мова: "Якщо вона буде публічною, я повідомлю про це".

Також Льовочкін заявив, що джерела фінансування "Опозиційіного блоку - За життя" "абсолютно прозорі", а ОПЗЖ буде допомагати новій владі.

"Будемо сподіватися (що нова влада зможе скористатися високим рівнем довіри - ред.), ми будемо їм у цьому допомагати, щоб він конвертувався у позитивні речі".

"Ми будемо допомагати голосами (у Верховній Раді - ред.) і всім, чим зможемо, щоб був прогрес (України - ред.). Ми готові співпрацювати у всіх питаннях, які дозволяють державі розвивіатися, просувають демократію, свободу слова...".

Також Львочкін пояснив альянс з кумом Путіна Віктором Медведчуком, який є одним з лідерів ОПЗЖ.

Пряма мова: "Ми об'єдналися в одну команду з причини спільних цінностей і політичної доцільності. Найголовніша причина - відновлення миру в Україні. Вважаємо, що це спільне завдання, яке може бути реалізоване нашою командою, командою президента Зеленського... Будемо над цим працювати".

Він також заявив, що ОПЗЖ - "проукраїнська партія", а Україну "рухають вперед і є стратегічними національними інтересами добросусідські відносини з РФ та країнами СНД".

"(Треба) зацікавити РФ інвестувати в Україну і дати можливість українським товаровиробникам торгувати з РФ", - заявив Льовочкін і додав, що інвестиціями можуть стати "приватні російські гроші", інвестовані "так само, як катарські, американські або європейські".

На питання, як в Україні можуть співіснувати російські танки і російський капітал, Льовочкін зазначив: "Я переконаний, що це має припинитися".