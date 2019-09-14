Левочкин прокомментировал встречи с Зеленским и альянс с Медведчуком

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Суббота, 14 сентября 2019, 16:38

Экс-глава АП времен Януковича, нардеп от ОПЗЖ Сергей Левочкин заявил, что его политсила будет помогать новой власти и сообщил, встречается ли с президентом Владимиром Зеленским.

Источник: Комментарий Левочкина "Украинской правде" в кулуарах конференции YES в Киеве.

На вопрос, встречается ли Левочкин с Зеленским, он ответил: "Это частная информация".

Прямая речь: "Если она будет публичной, я сообщу об этом".

Также Левочкин заявил, что источники финансирования "Опозицийиного блока - За жизнь" "абсолютно прозрачны", а ОПЗЖ будет помогать новой власти.

"Будем надеяться (что новая власть сможет воспользоваться высоким уровнем доверия - ред.), мы будем им в этом помогать, чтобы он конвертировался в положительные вещи".

"Мы будем помогать голосами (в Верховной Раде - ред.) и всем, чем сможем, чтобы был прогресс (Украины - ред.). Мы готовы сотрудничать во всех вопросах, которые позволяют государству развиваться, продвигать демократию, свободу слова...".

Также Левочкин объяснил альянс с кумом Путина Виктором Медведчуком, который является одним из лидеров ОПЗЖ.

Прямая речь: "Мы объединились в одну команду по причине общих и политической целесообразности. Самая главная причина - восстановление мира в Украине. Считаем, что это общая задача, которая может быть реализована нашей командой, командой президента Зеленского ... Будем над этим работать".

Он также заявил, что ОПЗЖ - "проукраинская партия", а Украину "двигают вперед и являются стратегическими национальными интересами добрососедские отношения с РФ и странами СНГ".

"(Надо) заинтересовать РФ инвестировать в Украину и дать возможность украинским товаропроизводителям торговать с РФ", - заявил Левочкин и добавил, что инвестициями могут стать "частные российские деньги", инвестированные "так же, как катарские, американские или европейские".

На вопрос, как в Украине могут сосуществовать российские танки и российский капитал, Левочкин отметил: "Я убежден, что это должно прекратиться".

Украинская правда

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Темы: Левочкин Зеленский Медведчук


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