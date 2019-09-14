У Гідропарку на пляжі горів клуб

На пляжі "Молодіжний" у Гідропарку горить клуб Bora Bora Beach Club, з обох берегів Дніпра видно густий чорний дим.

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Джерело: коментар речниці управління ДСНС Києва Світлани Водолаги "Українській правді"

Пряма мова: Горить Bora Bora Beach Club на острові. Поки що це вся інформація, детальніше зможу повідомити пізніше.

Деталі: Пізніше прес-служба ДСНС повідомила, що у суботу о 17:08 на острові Долобецький Дніпровського району Києва в одноповерховій будівлі клубу виникла пожежа на площі близько 500 м.кв.

Попередньо жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 51 чоловік особового складу та 9 одиниць техніки.

Згодом у ДСНС додали, що о 18:04 пожежу було локалізовано, а о 18:34 - ліквідовано.