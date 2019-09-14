В Гидропарке на пляже горит клуб
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Суббота, 14 сентября 2019, 17:46
На пляже "Молодежный" в Гидропарке горит клуб Bora Bora Beach Club, с обоих берегов Днепра видно густой черный дым.
Источник: комментарий пресс-секретаря управления ГСЧС Киева Светланы Водолаги "Украинской правде"
Прямая речь: Горит Bora Bora Beach Club на острове. Пока это вся информация, подробнее смогу сообщить позже.
Катерина Тищенко, УП
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