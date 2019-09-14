На пляже "Молодежный" в Гидропарке горит клуб Bora Bora Beach Club, с обоих берегов Днепра видно густой черный дым.

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Источник: комментарий пресс-секретаря управления ГСЧС Киева Светланы Водолаги "Украинской правде"

Прямая речь: Горит Bora Bora Beach Club на острове. Пока это вся информация, подробнее смогу сообщить позже.