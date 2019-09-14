На пляже "Молодежный" в Гидропарке горит клуб Bora Bora Beach Club, с обоих берегов Днепра видно густой черный дым.

Все фото УП

Источник: комментарий пресс-секретаря управления ГСЧС Киева Светланы Водолаги "Украинской правде"

Прямая речь: Горит Bora Bora Beach Club на острове. Пока это вся информация, подробнее смогу сообщить позже.

Детали: Позже пресс-служба ГСЧС сообщила, что в субботу в 17:08 на острове Долобецкий Днепровского района Киева в одноэтажном здании клуба возник пожар на площади около 500 м.кв.

Предварительно жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 51 человек личного состава и 9 единиц техники.

Впоследствии в ГСЧС добавили, что в 18:04 пожар был локализован, а в 18:34 - ликвидирован.