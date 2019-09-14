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В Гидропарке на пляже горел клуб

Суббота, 14 сентября 2019, 17:46

На пляже "Молодежный" в Гидропарке горит клуб Bora Bora Beach Club, с обоих берегов Днепра видно густой черный дым.

 
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Источник: комментарий пресс-секретаря управления ГСЧС Киева Светланы Водолаги "Украинской правде"

 
 

Прямая речь: Горит Bora Bora Beach Club на острове. Пока это вся информация, подробнее смогу сообщить позже.

Детали: Позже пресс-служба ГСЧС сообщила, что в субботу в 17:08 на острове Долобецкий Днепровского района Киева в одноэтажном здании клуба возник пожар на площади около 500 м.кв.

Предварительно жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 51 человек личного состава и 9 единиц техники.

Впоследствии в ГСЧС добавили, что в 18:04 пожар был локализован, а в 18:34 - ликвидирован.

 
фото - пресс-служба гсчс в г.киеве

Катерина Тищенко, УП

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Темы: Киевпожар
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