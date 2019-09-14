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Волкер наголосив на важливості пенсій та медпослуг для мешканців ОРДЛО

Субота, 14 вересня 2019, 18:23

Одним з ключових завдань для України є повернення довіри своїх громадян, що наразі мешкають на непідконтрольній території Донбасу.

Джерело: виступ спецпредставника США щодо України Курта Волкера під час панельної дискусії на щорічному форумі "Ялтинської європейської стратегії" (YES), пише "Європейська правда"

Пряма мова: Якщо ми говоримо про низку гуманітарних питань, це і виплата пенсій, і доступ до медичних послуг (для мешканців ОРДЛО), то ці зобов’язання України вкрай важливі для мирного процесу. Адже ці кроки сприятимуть поверненню довіри цих людей до української влади.

Деталі: За словами Волкера, Україна демонструє готовість робити кроки для реалізації Мінських угод, тоді як від РФ такої готовності поки не видно.

"Президент Зеленський показав, що готовий йти на ризики і він має намір досягти прогресу у мирному процесі… Ми не побачили таких кроків з боку РФ. Натомість ми бачимо готовність України до кроків у мирному процесі",- резюмував він.

Волкер такж зазначив, що позиція Російської Федерації у тристоронніх газових переговорах із Україною та ЄС наразі є набагато слабшою, аніж ще декілька років тому.

"Україна вже не купує газ напряму в РФ, використовуючи спотовий ринок. Саме тому українська позиція на цих переговорах є набагато сильнішою, аніж декілька років тому… Звичайно, РФ буде погрожувати Україні, лякаючи повним призупиненням транзиту після закінчення контракту у наступному році. Проте російські погрози з часом важать все менше й менше",- додає спецпредставник США.

Він також вважає, що обов’язковою передумовою проведення виборів на Донбасі є виведення російських військ та позбавлення бойовиків контролю у регіоні.

"Вільні вибори можуть проходити тільки у вільному середовищі. А це означає, що Росія та її посіпаки не можуть контролювати ситуацію на Донбасі на час виборів", - сказав він.

Глава МЗС України Вадим Пристайко, який був присутній на прес-конференції, підтвердив, що Україна не дасть згоду на вибори на умовах бойовиків.

"Ми ніколи не погоджувалися на місцеві вибори на умовах бойовиків. Це припущення можна просто відкинути відразу", - заявив він.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАДонбас
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