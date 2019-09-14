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Волкер подчеркнул важность пенсий и медуслуг для жителей ОРДЛО

Суббота, 14 сентября 2019, 18:23

Одной из ключевых задач для Украины является возвращение доверия своих граждан, которые пока живут на неподконтрольной территории Донбасса.

Источник: выступление спецпредставителя США по Украине Курта Волкера во время панельной дискуссии на ежегодном форуме "Ялтинской европейской стратегии" (YES), пишет "Европейская правда"

Прямая речь: Если мы говорим о ряде гуманитарных вопросов, это и выплата пенсий, и доступ к медицинским услугам (для жителей ОРДЛО), то эти обязательства Украины крайне важны для мирного процесса. Ведь эти шаги будут способствовать возвращению доверия этих людей к украинской власти.

Детали: По словам Волкера, Украина демонстрирует готовность делать шаги для реализации Минских соглашений, тогда как от РФ такой готовности пока не видно.

"Президент Зеленский показал, что готов идти на риски и он намерен достичь прогресса в мирном процессе... Мы не увидели таких шагов со стороны РФ. Вместо этого мы видим готовность Украины к шагам в мирном процессе", - резюмировал он.

Волкер так же отметил, что позиция Российской Федерации в трехсторонних газовых переговорах с Украиной и ЕС пока намного слабее, чем еще несколько лет назад.

"Украина уже не покупает газ напрямую в РФ, используя спотовый рынок. Именно поэтому украинская позиция на этих переговорах намного сильнее, чем несколько лет назад... Конечно, РФ будет угрожать Украине, пугая полным приостановлением транзита после окончания контракта в следующем году. Однако российские угрозы со временем весят все меньше и меньше", - добавляет спецпредставитель США.

Он также считает, что обязательным условием проведения выборов на Донбассе является вывод российских войск и лишение боевиков контроля в регионе.

"Свободные выборы могут проходить только в свободной среде. А это значит, что Россия и ее приспешники не могут контролировать ситуацию на Донбассе на выборах", - сказал он.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко, который присутствовал на пресс-конференции, подтвердил, что Украина не даст согласие на выборы в условиях боевиков.

"Мы никогда не соглашались на местные выборы на условиях боевиков. Это предположение можно просто отбросить сразу", - заявил он.

Темы: СШАДонбасс
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