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Кваснєвський: Вирішальний момент для оцінки Зеленського - наступні шість місяців

Субота, 14 вересня 2019, 19:39

Екс-президент Польщі Олександр Кваснєвський вважає, що вирішальний момент для оцінки президента України Володимира Зеленського українцями - наступні шість місяців. 

Джерело: інтерв'ю Кваснєвського BBC News Україна 

Пряма мова: "Ці чотири місяці (після інавгурації - ред.) для нього були хороші. Звичайно, чотири місяці - це тільки початок. Побачимо, як буде працювати новий парламент та новий уряд. Завдання перед ними великі та складні".

"Ми про це навіть поговорили із Зеленським - очікування дуже високі, а це значить, що годинник йде дуже швидко. Тому не можна виконувати ці очікування протягом багатьох років".

"Мені також сказали, що в нього рейтинг понад 70%. ... Високий рівень очікування значить, що вирішальний момент для оцінки президента українцями - це наступні шість місяців". 

Деталі: На думку Кваснєвського, після перших місяців Зеленського на посаді "у світі склалося таке враження, що є маленький шанс, що певний діалог з Росією почався, який міг би допомогти вирішити конфлікт" на Донбасі.

Він додав, що кілька разів зустрічався із Зеленським.

"Для мене він не виглядає людиною, яка хоче бути авторитарним лідером. Для нього дуже важлива комунікація з людьми. З іншого боку, в такій великій країні як Україна, якщо президент думає, що може контролювати все, то помиляється, буде робити багато помилок. Адже це абсолютно неможливо".

Теми: Зеленськийпрезидент
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