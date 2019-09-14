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Квасьневский: Решающий момент для оценки Зеленского - следующие шесть месяцев

Суббота, 14 сентября 2019, 19:39

Экс-президент Польши Александр Квасьневский считает, что решающий момент для оценки президента Украины Владимира Зеленского украинцами - следующие шесть месяцев.

Источник: интервью Квасьневского BBC News Украина

Прямая речь: "Эти четыре месяца (после инаугурации - ред.) для него были хорошими. Конечно, четыре месяца - это только начало. Посмотрим, как будет работать новый парламент и новое правительство. Задачи перед ними большие и сложные".

"Мне также сказали, что у него рейтинг более 70%. ... Высокий уровень ожидания значит, что решающий момент для оценки президента Украинской - это следующие шесть месяцев".

"Мы об этом даже поговорили с Зеленским - ожидание очень высокие, а это значит, что часы идут очень быстро. Поэтому нельзя выполнять эти ожидания в течение многих лет".

Детали: По мнению Квасьневского, после первых месяцев Зеленского на должности "в мире сложилось такое впечатление, что есть маленький шанс, что определенный диалог с Россией начался, который мог бы помочь решить конфликт" на Донбассе.

Он добавил, что несколько раз встречался с Зеленским.

"Для меня он не выглядит человеком, который хочет быть авторитарным лидером. Для него очень важна коммуникация с людьми. С другой стороны, в такой большой стране как Украина, если президент думает, что может контролировать все, то ошибается, и будет делать много ошибок. Ведь это совершенно невозможно".

Темы: Зеленскийпрезидент
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